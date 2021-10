Georgia-Ucraina: ministro Esteri Kuleba, Kiev intende proteggere Saakashvili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Georgia, Salome Zourabichvili, ha intanto affermato che non concederà la grazia all'ex capo dello Stato. "Siamo tutti uguali di fronte alla legge. Molti si chiedono se l'ex presidente Saakashvili avrà la grazia; c'è una risposta semplice e finale: no, mai", ha dichiarato Zourabichvili secondo cui tale scelta viene presa per "essere onesti nei confronti delle persone che hanno sofferto per il suo regime". Secondo quanto riferito dalla stampa locale, Saakashvili è stato trasferito in carcere a Tbilisi. Il premier Irakli Garibashvili ha annunciato ieri sera l'avvenuto arresto evidenziando che "le nostre forze dell'ordine avevano informazioni preliminari sul suo (di Saakashvili) movimento dall'Ucraina alla Georgia e il processo era sotto il controllo". Secondo Garibashvili, l'ex presidente è rientrato in patria per creare instabilità in vista delle elezioni amministrative che si svolgono oggi. (Res)