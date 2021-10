Algeria-Francia: richiamato l’ambasciatore nordafricano a Parigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cosiddetta "la crisi dei visti" è solo l'ultimo atto di una lunga serie di sgarbi e tensioni tra la Francia e il suo ex territorio metropolitano in Nord Africa. Macron ha denunciato che la "storia ufficiale" in Algeria sarebbe stata completamente riscritta basandosi “non sulla verità”, ma su “un discorso d’odio contro la Francia". Secondo il presidente francese, la nazione algerina post-1962 è stata costruita su "un canone commemorativo" mantenuto dal "sistema politico-militare" al potere. Macron si è detto preoccupato per questa “riscrittura” e ha affermato di temere “un arretramento” della memoria e uno “straniamento” del popolo algerino. Inoltre, Macron ha annunciato che la Francia intende contrastare con delle iniziative editoriali, in lingua araba e berbera, ciò che egli ha qualificato come “disinformazione” e “propaganda” tesa a “riscrivere completamente la storia”. (Ala)