Milano: Unesco porta il mare in città con la mostra "Ocean&Climate Village"

Accompagnare i cittadini in un emozionante viaggio negli abissi, per sensibilizzare sull'importanza dell'oceano per il nostro pianeta e il nostro futuro. Con questo obiettivo arriva a Milano Ocean&Climate Village, la prima mostra interattiva ed educativa dedicata a oceano e clima, realizzata da IOC-UNESCO nell'ambito del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile in collaborazione con il professor Luca Fois del Politecnico di Milano, l'Università di Milano-Bicocca e il Centro EuroMediterraneo sui Cambiamenti Climatici, ed in partnership con Triton. L'esposizione sarà allestita dal 1 al 3 ottobre presso la Triennale Milano (Viale Emilio Alemagna, 6) e ospitata all'interno dell'agenda di All4Climate-Italy 2021, il programma lanciato dal Ministero della Transizione Ecologica con l'intento di fare del 2021 un anno fondamentale per la lotta al cambiamento climatico. La mostra, unica nel suo genere, sarà visitabile gratuitamente in tre modalità: visita libera, visite guidate - anche per le scuole - con biologi marini e laboratori didattici, partecipazione a dibattiti ed incontri con esperti, giornalisti e scienziati, che saranno anticipati dalla conferenza stampa istituzionale di venerdì 1 ottobre (ore 17). In ogni caso, è necessaria la prenotazione tramite il sito del Decennio del Mare o Eventbrite. Concepito come un Magazine, diviso in 8 zone tematiche pensate per approfondire tutti gli ambiti legati al clima e all'oceano, l'Ocean&Climate Village è rivolto a tutti, grazie a un percorso espositivo arricchito da infografiche, pannelli interattivi e laboratori illustrati dai giovani artisti e artiste del collettivo Design for the Ocean, nonché dai contributi fotografici di Enzo Barracco, Anne de Carbuccia, Giovanni Pellegrini e da campioni e strumenti di ricerca dell'Università degli Studi Milano-Bicocca.