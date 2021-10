Milano: Unesco porta il mare in città con la mostra "Ocean&Climate Village" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pannelli e i complementi di arredo della mostra sono stati messi a disposizione da Grifal, che li ha realizzati con cArtù, innovativo cartone a onde variabili brevettato come alternativa alla plastica d'imballaggio. Ad arricchire l'esposizione anche l'installazione digitale e interattiva UpSea Down, realizzata a scopo didattico e divulgativo dal digital designer Federico Girotto in collaborazione con l'art developer Davide Santini e l'oceanografa Valentina Lovat. Unendo scienza, design e comunicazione, UpSea Down spiega il fenomeno dell'espansione del volume dell'oceano dovuto al riscaldamento globale. Attraverso un'esperienza sonora, tattile e visiva, il visitatore può decidere di viaggiare nel tempo dal 1940 al 2100 vivendo in prima persona il fenomeno dell'aumento del livello del mare. La mostra esce dalle mura della Triennale e porta il mare anche nelle piazze di Milano con Sound Safari di AreaOdeon, il progetto che permette di ascoltare i suoni del mare e delle sue creature 24 ore su 24 attraverso il proprio smartphone. Scansionando il QR Code dei totem dislocati nei giardini della Triennale e nei dintorni di quattro location milanesi (Piazza Castello, City Life, Darsena e Bosco Verticale) - i cittadini potranno immergersi, tramite gli auricolari del proprio smartphone, in un emozionante viaggio negli abissi alla scoperta dell'affascinante e misterioso linguaggio dei cetacei e ascoltando una composizione realizzata dal musicista e sound designer Enrico Ascoli, utilizzando le registrazioni idrofoniche di alcuni cetacei. Realizzato per l'Ocean&Climate Village su iniziativa di IOC-UNESCO nell'ambito del Decennio del Mare, con il contributo di Submon e Tethys Research Institute, Sound Safari è un progetto ideato da AreaOdeon, società che promuove la sperimentazione artistica in ambito multimediale, audiovisivo e interattivo. Dalla ricchezza del mare e della sua biodiversità alle problematiche sino alle soluzioni, Ocean&Climate Village sarà inoltre occasione per presentare i progetti che il Decennio del Mare porta avanti insieme alle aziende italiane e internazionali. (segue) (Com)