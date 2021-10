Milano: Unesco porta il mare in città con la mostra "Ocean&Climate Village" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quadro delle attività previste dal Decennio del Mare, il Gruppo Prada partecipa all'Ocean&Climate Village con il progetto SEA BEYOND, un programma educativo, condotto in partnership con la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO dal 2019, dedicato alla preservazione dell'oceano e alla sostenibilità. A seguito del successo della prima edizione, conclusasi nel 2021 con un evento digitale che ha visto coinvolti oltre 300 studenti di 11 scuole da 10 città nel mondo, l'iniziativa prosegue con: un nuovo modulo educativo pensato per gli studenti delle scuole secondarie nel mondo; un'attività formativa per i 13.000 dipendenti del Gruppo su scala globale e il supporto alla realizzazione dell'Asilo della Laguna a Venezia, ispirato ai principi dell'"outdoor education". Insieme ad E.ON, tra i principali operatori energetici in Italia, e al biologo marino Antonio Scannavino, è stato avviato Save The Wave, un progetto per la riforestazione di 100 metri quadri di posidonia oceanica nel golfo di Palermo. L'attività di ripristino coinvolgerà anche la comunità locale e le scuole della città: gli studenti seguiranno l'intero percorso di sviluppo della prateria di posidonia oceanica proprio per raccontare e documentare il tema del Blue Carbon e dell'assorbimento della CO2 da parte dell'oceano. Proprio insieme ad E.ON inoltre, il 3 ottobre alle 11, sarà annunciato da Caterina Balivo, Madrina dell'oceano, e Davide Villa, Chief Customer Officer e Board Member E.ON, il vincitore dell'Oceanthon, il primo hackathon italiano dedicato all'innovazione in campo marino che, aperto a tutti i paesi del Mediterraneo, si è svolto dal 24 al 26 settembre ed è stato realizzato insieme al Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) e ad Hack for Italy, con il tema "Oceano e clima". (segue) (Com)