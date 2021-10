Milano: Unesco porta il mare in città con la mostra "Ocean&Climate Village" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovani ricercatori, innovatori e sviluppatori hanno preso parte ad una 48 ore dedicate allo sviluppo di idee innovative nell'ambito della ricerca e della tecnologia marina. E.ON assegnerà un premio di 5.000 euro alla squadra vincitrice e lavorerà insieme all'UNESCO per supportarla a realizzare il progetto tramite un percorso di mentorship. "Ocean&Climate Village è una mostra che abbiamo costruito in questi mesi grazie al supporto di numerosi partner e aziende che hanno aderito al Manifesto del Decennio del Mare, una call to action che invita a prendere parte attiva alle iniziative della campagna del Decennio del Mare. Al centro di questo lavoro di sensibilizzazione mettiamo in particolare i giovani, con l'obiettivo di crescere una generazione che, per il 2030, avrà maturato non solo piena consapevolezza dell'importanza dell'oceano e conoscenza scientifica adeguata, ma che sarà anche pronta a diventare protagonista del cambiamento di cui il mondo ha bisogno", spiega Francesca Santoro, specialista di programma dell'Intergovernmental Oceanographic Commission UNESCO e promotrice del Decennio del Mare in Italia. "Un nuovo patto tra uomo e Oceano è il cuore della mission di Triton", afferma Vienna Eleuteri, scienziata della sostenibilità e membro del comitato scientifico dell'associazione. "L'Ocean&Climate Village è il contesto naturale in cui dare voce alle sfide del mare e alle risposte cui tutti noi siamo chiamati a contribuire per colmare il divario tra ciò che sappiamo dal punto di vista scientifico e ciò che facciamo nel nostro quotidiano. Il Decennio del mare rappresenta l'occasione che abbiamo oggi per fare i passi necessari in questa direzione e agire insieme per la salute dell'oceano e, dunque, per il futuro del pianeta". (Com)