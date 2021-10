© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vendita di auto usate in Cina è aumentata del 40,4 per cento tra gennaio e agosto rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo rende noto il ministero del Commercio di Pechino. Il volume è superiore del 22,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, prima della pandemia di Covid-19. (Cip)