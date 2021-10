Argentina: Covid, bambini dai 3 agli 11 anni verranno vaccinati con Sinopharm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino ha annunciato che i bambini tra i 3 e gli 11 anni verranno vaccinati con il vaccino anti Covid-19 della cinese Sinopharm, dopo l’autorizzazione dell’autorità nazionale di controllo dei farmaci (Anmat). “L'Argentina chiude il 2021 con tutta la sua popolazione di più di tre anni coperta e protetta. Abbiamo le scorte per iniziare questa vaccinazione e completare i programmi", ha affermato il ministro della Salute Carla Vizzotti in una conferenza stampa con il ministro dell'Istruzione Jaime Perczyk, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Telam”. Sono circa 6 milioni i soggetti in quella fascia di età che ancora non hanno ricevuto un vaccino. Secondo la ministra il Paese dispone di 10 milioni di scorte di dosi Sinopharm e prevede di arrivare a 12 milioni alla fine di questo mese. (Abu)