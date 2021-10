Montenegro: presidente commissione Sicurezza, chiarire legami di Djukanovic con imprenditori arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Sicurezza del Parlamento montenegrino, Milan Knezevic, ha chiesto un'indagine per chiarire i sospetti legami tra gli imprenditori arrestati ieri ed il presidente del Paese Milo Djukanovic. Le autorità del Montenegro hanno arrestato ieri un cittadino russo inserito nella lista dei ricercati per frode finanziaria dall'ufficio dell'Interpol a Mosca. Secondo quanto riferisce la stampa locale, si tratta di Igor Chuyan. L'arrestato è sospettato di avere dato e ricevuto tangenti nel periodo dal 2012 al 2018, come azionista e proprietario di una banca. Sempre ieri le autorità montenegrine, secondo il quotidiano "Vjesti", avrebbero arrestato su mandato internazionale spiccato dalla Russia anche il miliardario azerbaigiano Telman Ismailov. Quest'ultimo sarebbe ricercato perché coinvolto nell'organizzazione di due omicidi commessi in territorio russo. (segue) (Seb)