Montenegro: presidente commissione Sicurezza, chiarire legami di Djukanovic con imprenditori arrestati (2)

- Il presidente della commissione Sicurezza Knezevic, parlando con l'agenzia di stampa "Sputnik", non ha potuto confermare l'arresto di Ismailov sostenendo di avere a disposizioni solo le informazioni diffuse dalla stampa. "La polizia e i procuratori devono condurre un'indagine esaustiva per determinare chi ha coperto questi uomini qui dal punto di vista logistico e per garantire la loro sicurezza in quanto entrambi, specialmente Ismailov, sembrano avere contatti con l'ex premier e attuale presidente Djukanovic", ha affermato il parlamentare montenegrino. (Seb)