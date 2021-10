© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio superate le 8,3 milioni di vaccinazioni: oltre l'82 per cento della popolazione over 12 e l'88 per cento della popolazione over 18 hanno chiuso il percorso vaccinale. "Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa". Lo afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.(Rer)