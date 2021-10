Milano: anche nel 2022 il "Rally di Monte-Carlo Historique" partirà dal capoluogo lombardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 24esima edizione del "Rallye di Monte-Carlo Historique", la più importante manifestazione di regolarità per auto storiche, prenderà il via dal cuore di Milano il 27 gennaio: l'evento è organizzato da Automobile Club Milano, Aci Storico e da Canossa Events. L'Italia, con Francia e Germania, è una delle tre sedi scelte dagli organizzatori per ospitare le tappe di avvicinamento, con partenza da località emblematiche come Milano, Reims e Bad Homburg e destinazione Monte-Carlo, da dove il 29 gennaio comincerà il "Rallye". Il programma della partenza milanese del "Rallye di Monte-Carlo Historique" è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa svoltasi oggi a Milano Autoclassica, a Fiera Milano Rho, a cui hanno partecipato Geronimo La Russa, Presidente di Automobile Club Milano; Francesca Azzali, Head of Communication Canossa Events; Giorgio Schoen, vincitore del Rallye Monte-Carlo Historique 2015; Antonio Di Martino, Presidente Scuderia Milano Autostoriche; Paolo Marcattilj, pilota e produttore di automobili; Francesco Di Florio, Head of Marketing & Communication MA-FRA. Il programma milanese è molto articolato e ricco di eventi. Mercoledì 26 gennaio 2022 prevede l'arrivo degli equipaggi in Via Senato 10, all'interno dei Chiostri del Palazzo del Senato, sede dell'Archivio di Stato, partner d'eccezione dell'evento: qui si svolgeranno le verifiche tecniche. (segue) (Com)