Milano: anche nel 2022 il "Rally di Monte-Carlo Historique" partirà dal capoluogo lombardo (2)

- Le auto che parteciperanno alla gara saranno come di consueto esposte al pubblico. Giovedì 27 gennaio da Corso Venezia 43, davanti al palazzo dell'Automobile Club Milano, partirà la prima auto, seguita da tutte le altre, al ritmo di una al minuto. Le vetture sfileranno nel centro città, con un controllo di passaggio e la presentazione al pubblico nella splendida e suggestiva cornice di Piazza del Duomo anche grazie al prezioso contributo di MA-FRA. "Siamo orgogliosi di ospitare e organizzare con Canossa Events per la terza edizione consecutiva la partenza del 'Rallye Monte-Carlo Historique' e di proseguire la collaborazione con Automobile Club de Monaco", ha affermato Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano. "La storia racconta che da Milano sono partite le più affascinanti avventure motoristiche, mi riferisco ai marchi che hanno scritto pagine indelebili dell'automobilismo. Le auto d'epoca raccontano il nostro passato e costituiscono un patrimonio culturale da valorizzare". (Com)