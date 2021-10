Roma: Ama, recuperate 130 mila pratiche tari arretrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel solo primo semestre del 2021, grazie alle innovazioni organizzative e gestionali implementate da Ama, sono state recuperate 130 mila pratiche arretrate relative alla tassa sui rifiuti, mentre il lavoro di controllo e pulizia della banca dati anagrafica associata e le azioni di contrasto all’evasione hanno comportato un incremento della superficie imponibile di circa 2 milioni di metri quadri (1.950.151 mq, pari ad un +1,4 per cento) che ha prodotto un aumento di 2,2 milioni di euro del valore della banca dati Tari di Roma". Lo comunica in una nota Ama. "Come nel primo periodo della pandemia da Covid-19, Ama - si legge nella nota - ha continuato a garantire da remoto, attraverso lo sportello informativo virtuale su prenotazione, il contatto diretto tra utente e operatore. Sono stati rilasciati direttamente dal sito aziendale i moduli per l’acquisizione delle richieste Tari da parte dell’utenza domestica e il 97 per cento delle pratiche ha ricevuto una risposta positiva entro 30 giorni". (segue) (Com)