Roma: Ama, recuperate 130 mila pratiche tari arretrate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre, l’azienda - spiega Ama -, attraverso l’intermediario tecnologico individuato da Roma Capitale in Poste Italiane Spa, ha concluso positivamente il processo di integrazione della Tari all’interno di 'pagoPA'. Questa nuova modalità di pagamento ha permesso, dalla sua attivazione (periodo agosto 2020 - giugno 2021), la riconciliazione di emolumenti per oltre 450 milioni di euro. Infine, l’Organismo di vigilanza sulla convenzione tra Ama e Roma Capitale per la disciplina delle attività riguardanti l’applicazione e la riscossione della Tari, ha confermato per la prima volta (senza quindi applicazione di penali) il raggiungimento da parte di Ama degli obiettivi prefissati per l’anno prima", conclude la nota. (Com)