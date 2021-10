Libia: inviato Usa Norland, sulle elezioni servono maggiori sforzi per unire le parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ancora necessari sforzi per avvicinare le parti libiche sulle questioni relative alle elezioni previste il 24 dicembre. Lo ha detto l'inviato speciale e ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, in una dichiarazione sulle consultazioni tra Camera dei rappresentanti e Consiglio di Stato ospitate in Marocco il 30 settembre e il primo ottobre. “Era importante che le delegazioni si incontrassero e si consultassero. Durante il mio soggiorno a Rabat, ho avuto la possibilità di incontrare separatamente i partecipanti. Sebbene sia chiaro che sono ancora necessari sforzi per avvicinare le parti, ci auguriamo che ciascuna parte tenga debitamente conto delle legittime preoccupazioni espresse dall'altra”, afferma Norland. “Nessun individuo o istituzione dovrebbe avere potere di veto sulla legislazione elettorale. Piuttosto, le istituzioni libiche e i loro leader devono fidarsi degli elettori per decidere chi dovrebbe guidare il paese”, aggiunge l’ambasciatore. (Lit)