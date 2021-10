Roma: Ama, in primo semestre sensibile riduzione indebitamento verso fornitori e banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre 2021, la situazione di Ama nei confronti di banche e fornitori è migliorata sensibilmente. Lo comunica in una nota Ama. "L'esposizione debitoria verso gli istituti di credito, infatti, che dal 2016 è andata riducendosi progressivamente, da allora a giugno scorso risulta abbattuta dell'83 per cento, passando da 503 milioni a 85 milioni di euro - si legge nella nota -. Analogamente si è ulteriormente ridotta, con effetti generali positivi, anche la posizione debitoria nei confronti dei fornitori, passata da 245 milioni del 2016 a 158 milioni di euro (meno 36 per cento). Ciò è stato possibile in virtù di un attento ed equilibrato utilizzo delle risorse aziendali unito alla regolarizzazione degli incassi. "Sono risultati che premiano una gestione finanziaria oculata e responsabile e che, grazie anche alle azioni di risanamento messe in atto dal socio Roma Capitale, fanno di AMA un'azienda oggi sana e solida – sottolinea l'amministratore unico di Ama Stefano Zaghis - Il decremento dell'esposizione debitoria è stato possibile anche a fronte di una maggiore regolarità nei pagamenti, con la contestuale riduzione, tra l'altro, del rischio di possibili addebiti di interessi passivi moratori. A questo si è aggiunta la regolarizzazione degli incassi delle fatture mensili da parte dell'Amministrazione capitolina". (segue) (Com)