Lavoro: Patuanelli, ancora morti inaccettabili, sforzo Paese passi per dialogo tra parti sociali

- "Altre inaccettabili morti sul lavoro. Anche oggi hanno perso la vita quattro persone in provincia di Cosenza e ancora una volta la politica si trova a fare i conti con un bilancio non più accettabile", scrive su Facebook il ministro delle Politiche agircole, Stefano Patuanelli, che aggiunge: "Il Pnrr e la fase storica che stiamo attraversando devono dare uno stimolo decisivo al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, un contributo lo daranno i fondi destinati alla meccanizzazione, mezzo miliardo di euro, che saranno gestiti assieme ad Inail sul modello dei bandi Isi". Ma per Patuanelli, "lo sforzo deve essere complessivo, del sistema Paese, e deve passare da un dialogo tra le parti sociali". (Rin)