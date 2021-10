Perù: autorizzata terza dose del vaccino anti Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Perù hanno autorizzato l’applicazione di una terza dose di rinforzo del vaccino anti Covid-19 ai lavoratori del settore sanitario in prima linea, agli adulti maggiori di 65 anni e alle persone con patologie. In un’intervista con l’emittente “Rpp” il ministro della Salute Hernando Cevallos ha detto che la terza dose si farà con i vaccini Pfizer e AstraZeneca. Il ministro ha aggiunto che il criterio per applicare la dose di rinforzo dipenderà dalla disponibilità del vaccino. (Brb)