Germania: Verdi, ci sarà voto degli iscritti su un accordo di coalizione

- I Verdi, terza forza politica dopo le elezioni di domenica scorsa in Germania, vogliono che i loro circa 120 mila membri votino su un possibile accordo di coalizione. E' quanto deciso oggi dai Verdi in un congresso politico a Berlino, dove la proposta è stata sostenuta da tutti i 100 delegati con una sola astensione. Secondo il dirigente dei Verdi Michael Kellner, riferisce l'emittente "Zdf", il voto dovrebbe durare meno di due settimane. Ciò significa che i negoziati per la scelta di una coalizione di governo in Germania dovrebbero concludersi entro l'inizio di dicembre per poter vedere il nuovo esecutivo giurare davanti al presidente prima di Natale. "Dal risultato elettorale otteniamo un mandato chiaro per assumerci la responsabilità di formare un governo progressista", si legge nella mozione approvata oggi dai Verdi. (segue) (Geb)