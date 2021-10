Vaticano: Papa incontrerà rappresentanti delle religioni riuniti sul tema dell’educazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì prossimo Papa Francesco parteciperà ad un incontro in Vaticano fra i rappresentanti delle religioni dedicato al tema dell’educazione. L’incontro è intitolato "Religions and Education: towards a Global Compact on Education". Per la prima volta, i rappresentanti delle religioni si incontreranno per condividere il loro impegno in ambito educativo, a partire dalle seguenti sfide: mettere al centro la persona in ogni processo educativo; investire le migliori energie per un’educazione di qualità per tutti; formare persone disponibili a mettersi a servizio della comunità. Al termine dell’incontro, i partecipanti rivolgeranno un saluto agli educatori di tutti il mondo, in occasione della Giornata mondiale degli insegnanti indetta dall’Unesco, che ricorre proprio il 5 ottobre. L’incontro si inserisce nell’ambito del "Global Compact on Education", il Patto Educativo che, a partire dal 2019, Papa Francesco ha promosso per generare, attraverso l’educazione, fraternità, pace e giustizia. (Civ)