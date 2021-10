Salute: Confcommercio Milano sostiene il progetto “Pink is Good” di Fondazione Umberto Veronesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il terzo anno consecutivo Confcommercio Milano sarà al fianco di Fondazione Umberto Veronesi nel progetto Pink is Good, nato nel 2013 con lo scopo di finanziare medici e ricercatori di altissimo profilo che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura del tumore al seno, utero e ovaio. Per tutto il mese di ottobre, fa sapere Confcommercio Milano in una nota, verrà illuminato di rosa Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio Milano in corso Venezia 47, a testimonianza della vicinanza alla tematica e della volontà di sensibilizzare i propri associati (e non) sulla prevenzione, indispensabile per individuare la malattia nelle primissime fasi. Ogni anno in Italia 55mila donne si ammalano di tumore al seno, oltre 10mila all'utero e oltre 5mila alle ovaie. (segue) (Com)