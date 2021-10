Salute: Confcommercio Milano sostiene il progetto “Pink is Good” di Fondazione Umberto Veronesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla sua nascita fondazione ha sostenuto 224 eccellenti ricercatori impegnati a trovare soluzione sempre più efficaci contro queste patologie femminili e allo stesso tempo finanzia progetti di ricerca di altissimo profilo, come ad esempio lo Studio Pink il progetto di ricerca nazionale dedicato alla diagnostica oncologica e alla medicina personalizzata per avvicinare sempre più al 100per cento la quota di donne che superano il tumore al seno. Allo stesso tempo fondazione è impegnata in campagne di sensibilizzazione circa l'importanza della prevenzione e dei sani e corretti stili di vita quotidiani e tali messaggi sono diffusi anche grazie alle Pink Ambassador, donne che hanno combattuto la malattia e che si allenano per correre una mezza maratona, ricordando che l'attività fisica è un'arma di prevenzione. “Parlare di prevenzione è importante e Confcommercio Milano è orgogliosa di sostenere Fondazione Umberto Veronesi in un progetto di così grande valore” spiega Confcommercio Milano in una nota (Com)