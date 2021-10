Libia: missione Onu sostiene invio osservatori internazionali per elezioni di fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha elogiato le delegazioni della Camera dei rappresentanti e dell'Alto Consiglio di Stato per “l'atmosfera positiva” dei colloqui conclusi ieri in Marocco e sostiene “l’appello alla Comunità internazionale per sostenere il processo elettorale in Libia e per garantire il rispetto dei risultati elettorali attraverso osservatori internazionali". E’ quanto si legge in un comunicato stampa della missione Onu relativo ai colloqui tenuti a Rabat dal 30 settembre al primo ottobre sul quadro giuridico per le elezioni del 24 dicembre. (segue) (Lit)