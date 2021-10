Libia: missione Onu sostiene invio osservatori internazionali per elezioni di fine anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comunicato finale delle consultazioni riferisce di un clima “amichevole e fraterno”, caratterizzato da “comprensione e consenso tra i partner di un unico Paese”, sollecitando la Comunità internazionale a sostenere il processo elettorale in Libia, anche attraverso l’invio di osservatori “per garantire il buon andamento” del voto e il rispetto dei risultati. Tuttavia, secondo quanto appreso da “Agenzia Nova” da fonti libiche, le cose stanno diversamente. “C’è una chiusura da parte della Camera dei rappresentanti a discutere la legge presidenziale emanata dal presidente del parlamento Aguila Saleh”, riferiscono le fonti, aggiungendo che il comunicato finale “è lo specchio di un negoziato che finora non ha avuto successo”, anche se gli incontri in Marocco sono “comunque positivi per la disponibilità a consultarsi a parlarsi”. (segue) (Lit)