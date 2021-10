Ama: consuntivo semestrale 2021 in positivo, utile pari a oltre 500 mila euro, Zaghis "azienda in salute"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i due bilanci consecutivi con segno "più" del 2019 e del 2020, anche il consuntivo del primo semestre 2021 di Ama chiude in positivo con un utile netto di 549.637 euro, mentre il patrimonio netto si attesta a 247.570.564 euro. Lo rende noto la partecipata dei rifiuti di Roma. In merito ai dati patrimoniali al 30 giugno 2021, si rileva una riduzione significativa dei crediti verso Roma Capitale per 163,7 milioni di euro (meno 37 per cento: da 443,9 milioni di euro al 31 dicembre 2020 a 280,2 milioni di euro) che, congiuntamente all'aumento della dotazione patrimoniale da parte del Socio, avvenuto il 28 aprile 2021, ha permesso alla società un aumento delle disponibilità liquide. In tale sede, in occasione del ripiano delle perdite pregresse, Roma Capitale ha deliberato, fra l'altro, l'aumento di capitale per euro 50 milioni tramite dotazione di cassa e per euro 106 milioni tramite rinuncia al credito. L'esposizione debitoria riferita ai rapporti con Roma Capitale registra una diminuzione di euro 165,2 milioni (meno 39 per cento: da 421,9 milioni di euro al 31 dicembre 2020 a 256,6 milioni di euro), anche per effetto dei riversamenti Ta.Ri. perfezionati nel periodo. Le risorse aggiuntive generate dall'aumento di capitale hanno altresì permesso il decremento di 40,3 milioni di euro dell'esposizione nei confronti del ceto bancario (-32 per cento: da 125,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020 a 85,4 milioni di euro) e la riduzione di 24,1 milioni di euro dei debiti verso i fornitori (-13 per cento: da 181,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020 a 157,5 milioni di euro). (segue) (Com)