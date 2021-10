Ama: consuntivo semestrale 2021 in positivo, utile pari a oltre 500 mila euro, Zaghis "azienda in salute" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrando nel dettaglio del consuntivo del primo semestre 2021, rapportandolo al medesimo periodo dell'anno precedente, si notano le seguenti performance operative e finanziarie: incremento di 1,47 per cento della percentuale della raccolta differenziata, passata dal 44,71 per cento del primo quadrimestre del 2020 (il primo semestre, infatti, risente del lockdown e della conseguente chiusura di numerosissime utenze non domestiche, come bar, ristoranti, ecc.) al 46,18 per cento del primo quadrimestre del 2021, in un quadro generale di sostanziale allineamento della produzione dei rifiuti indifferenziati rispetto al 2020 (+0,72 per cento). Ne consegue un miglioramento dei ricavi provenienti dalla vendita dei materiali differenziati, in aumento nel primo semestre 2021 del 41 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020, passando, infatti, dai 7,8 milioni di euro al 30 giugno dell'anno scorso agli 11 milioni di euro al 30 giugno di quest'anno. L'ottima performance è dovuta, in particolare, a un aumento di ricavi dalla vendita di carta e cartone, effetto sia delle maggiori quantità intercettata sia dell'aumento del corrispettivo unitario. In aumento anche i ricavi dalla vendita del multimateriale leggero (contenitori in plastica, metallo, alluminio) e dei contenitori in vetro. (segue) (Com)