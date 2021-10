Ama: consuntivo semestrale 2021 in positivo, utile pari a oltre 500 mila euro, Zaghis "azienda in salute" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'amministratore unico di Ama Stefano Zaghis "Il segno più del consuntivo del primo semestre 2021, che segue i due bilanci positivi del 2019 e del 2020, dimostra come Ama spa sia ora un'azienda con i conti in ordine e in salute, pronta alle sfide del futuro già delineate nel Piano industriale 2020-2024. Grazie alle azioni di risanamento in accordo con Roma Capitale, infatti, sono migliorati i valori aziendali. Si tratta di un risultato ancora più importante, alla luce delle difficoltà nello smaltimento dei rifiuti che hanno caratterizzato tutto il semestre, come noto, con la mancanza di sbocchi disponibili negli impianti regionali per gli scarti di lavorazione derivanti dal trattamento dei rifiuti indifferenziati", conclude in una nota. (Com)