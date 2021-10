Expo 2020: MI, al via prima settimana, protagoniste le scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via questa mattina la prima iniziativa didattica innovativa organizzata dal ministero dell'Istruzione e dal commissariato italiano Expo Dubai 2020 nell'ambito di 'Expo Dubai 2020': la "School for Cop 26", nell'ambito della settimana del Clima e della Biodiversità, in continuità con i temi della 26ma Conferenza delle parti (Cop26). Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi - comunica una nota del dicastero - ha partecipato, con un videomessaggio, alla cerimonia di apertura al Padiglione Italia, ringraziando Paolo Glisenti, commissario italiano per Expo 2020 Dubai, Laura Faulkner, commissario per il Regno Unito (che detiene la presidenza per Cop26) e la ministra per le Politiche giovanili degli Emirati Arabi Uniti, Shamma bint Suhail Faris Al Mazrui. Il Ministro ha rivolto, inoltre, il suo saluto alle studentesse e agli studenti impegnati, con le loro scuole, nella realizzazione delle attività: "La vera sfida, oggi - ha detto - è avere un patto globale per l'Istruzione, che sia alla base di una economia sostenibile". (segue) (Com)