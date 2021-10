Expo 2020: MI, al via prima settimana, protagoniste le scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la Climate & Biodiversity Week di Expo, 40 studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado italiane, inglesi e di altre 15 nazionalità parteciperanno a 'School Mode', un laboratorio in cui saranno svolti 'debate' fra squadre, simulati negoziati di organizzazioni internazionali e presentate possibili soluzioni al problema del cambiamento climatico proposte dai ragazzi. L'Italia e le scuole italiane saranno protagoniste con il ministero dell'Istruzione per altre 8 settimane, fino a marzo 2022, degli eventi di Expo 2020 Dubai, presentando laboratori internazionali basati sull'utilizzo delle metodologie didattiche innovative. Queste le scuole italiane a Dubai in occasione della prima iniziativa didattica: Isiss Don Milani - Tradate: Lauda Emma e Ravetti Andrea; Liceo linguistico Pertini - Campobasso: Spina Chiara e Pozzuto Giuseppe Pio; Liceo Benedetti Tommaseo - Venezia: Grabelli Gaia e Rizzi Pietro; Liceo Palumbo - Brindisi: Calà Scarcione Giulia e Sarli Valentino; Convitto nazionale Paolo Diacono - Cividale del Friuli: Iussa Chiara e Clavora Fabio. (Com)