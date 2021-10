Gerd: Shoukry, Egitto pronto ad avviare nuovi negoziati tripartiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi internazionale relativa alla Grande diga della rinascita etiope (Gerd) e al suo terzo riempimento non comprometterà il diritto all’acqua dell'Egitto, che è pronto a proteggersi in “diversi modi” e a riprendere i negoziati con l’Etiopia. Lo ha detto il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, in un'intervista all’emittente televisiva saudita "Mbc". L'Egitto ha ascoltato la proposta congolese per la ripresa dei negoziati tripartiti che includono anche il Sudan, ha detto il ministro, spiegando che la risposta sarà consegnata nel prossimo periodo. Shoukry ha dichiarato che c’è “una percentuale molto alta” che i negoziati possano riprendere: l’Egitto, ha sottolineato il capo della diplomazia del Cairo, è pronto a tornare la tavolo delle trattative. Parlando invece del secondo round di colloqui per normalizzare le relazioni con la Turchia, il ministro ha sottolineato l’importanza del “rispetto delle regole che normano i rapporti bilaterali”, parlando in particolare del principio di non inferenza negli affari interni e del riconoscimento della sovranità dei Paesi. “Ci sono alcuni progressi che speriamo vengano sviluppati, monitorati e valutati in base alle politiche perseguite dal governo turco, sia nel contesto delle sue relazioni bilaterali con l'Egitto che nella sua politica regionale”, ha affermato Shoukry.(Cae)