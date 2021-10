Spagna: governo dà tre mesi ad enti locali per sistema anti frode su fondi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le comunità autonome e i comuni spagnoli dovranno organizzare in meno di 90 giorni un sistema anti frode per la spesa dei fondi europei. Come riferisce il quotidiano "El Pais", è quanto stabilito in un'ordinanza pubblicata dal ministero delle Finanze sulla Gazzetta ufficiale dello Stato. "Qualsiasi entità, decisore o esecutore, coinvolto nell'attuazione delle misure del Piano per la ripresa deve avere un piano antifrode", si legge in un passaggio dell'ordinanza. "Qualsiasi amministrazione o anche gli intermediari privati devono stabilire mappe di rischio, dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi, codici etici, sistemi di allarme, corsi di formazione per i loro manager, o politiche di regali e di riservatezza", viene chiarito. Si indica anche la possibilità di uno screening dei dati per trovare criticità, come le modifiche ex-post delle specifiche dei contratti, le proroghe irregolari, i servizi forniti con molti contratti minori o l'assenza di una doppia firma dei responsabili. "El Pais" evidenzia che queste nuove norme possono rappresentare un "grave inconveniente" per le amministrazioni locali a causa, tra l'altro, dell'offerta limitata di consulenti in questo settore. Il Tesoro, tuttavia, è consapevole del fatto che il Paese non può permettersi che sorgano scandali con il denaro frutto della solidarietà europea. (Spm)