Clima: Timmermans, bisogna fare di più per successo Cop-26 di Glasgow

- L'Unione europea ha sostenuto gli Stati Uniti ed il presidente Joe Biden nella decisione di stanziare 5 miliardi di dollari per aiutare i Paesi meno sviluppati nella lotta al cambiamento climatico, confermando ancora una volta il ruolo trainante di Bruxelles che porta al tavolo quasi un terzo dei 100 miliardi di dollari che devono essere raggiunti. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, rispondendo ad una domanda nella conferenza stampa finale della pre-Cop 26 a Milano in vista del summit sul cambiamento climatico di Glasgow. "E stiamo ancora incoraggiando a fare di più", ha sottolineato Timmermans parlando di un "un dovere morale" ed una scelta di "politica accorta" in quanto se si dimostra che si vuole prendere sul serio la sfida del cambiamento climatico bisogna permettere anche a questi Paesi di prenderne parte. "E' incoraggiante il ritorno degli Usa ed è incoraggiante anche che lo facciano tramite i finanziamenti", ha detto il vicepresidente della Commissione Ue. "Ma bisogna fare di più", ha concluso Timmermans per fare sì che la Cop-26 di Glasgow sia un successo. (Res)