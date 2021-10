Recovery: Patuanelli, via libera a 1,6 miliardi di euro a 149 progetti irrigui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera al primo elenco dei 149 progetti strategici nel settore delle infrastrutture irrigue ammissibili a finanziamento, con i fondi del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza). Lo rende noto su Facebook il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli. "L'acqua, come bene pubblico e come una delle più indispensabili risorse del Pianeta, è sempre stata al centro dell'agenda politica del Movimento cinque stelle. Con grande soddisfazione quindi annuncio che è stato approvato il primo elenco dei 149 progetti strategici nel settore delle infrastrutture irrigue ammissibili a finanziamento, con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un totale di 1,6 miliardi di euro", evidenzia Patuanelli. (Rin)