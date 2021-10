Milano 2021: De Corato (Fd'I), oggi silenzio elettorale per tutti tranne che per attivisti green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è giornata di silenzio elettorale, in vista del voto. Evidentemente però lo è per tutti tranne che per gli attivisti green che stanno sfilando in città provocando disordini e scontri. Questa mattina, un gruppo di manifestanti che fanno riferimento agli ambienti dell'antagonismo hanno prima organizzato un presidio non autorizzato tra viale Eginardo e via Colleoni e poi hanno superato i blocchi delle forze dell'ordine in corrispondenza del MiCo, in Fiera, con slogan e striscioni ambientalisti del tipo 'La transizione ecologica la paghino i ricchi'. I media parlano di Greta Thunberg ma poi dietro ci sono gruppi come questi che provengono da ambienti di antagonismo e centri sociali". Lo dichiara Riccardo De Corato, consigliere comunale e membro della Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia. "Questi attivisti tanno facendo campagna elettorale a tutti gli effetti insistendo sui temi green cavalcati dal centrosinistra e da Sala. Sfilano e fanno campagna per il centrosinistra nonostante sia vietato dalle regole della par condicio. Ma qui non c'è nessuna par condicio." aggiunge De Corato. E conclude: "Alle 15, da piazza Cairoli, parte anche il corteo 'Global March for climate justice', manifestazione per il clima che attraverserà tutta la città e passerà in zona Fiera dove si svolge il MiCo. Quindi il silenzio elettorale per ambientalisti e verdi non vale? Gli ecologisti possono urlare per Milano gli slogan tanto cari a Sala e ai suoi amici a poche ore dal voto?". (Com)