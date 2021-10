Tunisia: neo premier Bouden, “nuovo governo sarà annunciato a breve”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le consultazioni sulla formazione del nuovo governo in Tunisia sono ancora in corso e la lista dei ministri sarà annunciata a breve. Lo ha scritto su Twitter la nuova premier tunisina, Najla Bouden. “E’ falso quanto circola sui social sui nomi dei potenziali membri del governo”, ha precisato la 63enne ex professoressa di geologia, nominata mercoledì 29 settembre come prima donna capo di governo in Tunisia e in un Paese arabo. Intanto è stato cancellato un messaggio precedente, pubblicato ieri su Twitter, in cui la premier scriveva che “il nuovo governo sarà composto da donne e giovani qualificati, capaci di fare la differenza in questo difficile periodo che sta attraversando il Paese. La nostra priorità è far progredire l’economia, migliorare le condizioni di vita e di salute e ridurre la disoccupazione”. (Tut)