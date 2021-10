Elezioni: Viminale, disponibile app Eligendo per affluenza e risultati in tempo reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È disponibile l’app Eligendo mobile per tutti gli aggiornamenti elettorali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. Un appuntamento elettorale - si legge sul portale del Viminale - che interesserà oltre 1.100 Comuni e circa 12 milioni di elettori. Scaricando o aggiornando l’app Eligendo mobile sul proprio smartphone sarà possibile consultare l’elenco delle liste e dei candidati suddivisi per tipologia di elezione e area geografica. A partire dalle ore 12 di domenica 3 ottobre, poi, si aggiungeranno i dati sull’affluenza alle urne. Infine, alla chiusura dei seggi, lunedì 4 ottobre dalle ore 15, sarà possibile seguire in tempo reale i risultati degli scrutini. (segue) (Rin)