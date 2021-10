Elezioni: Viminale, disponibile app Eligendo per affluenza e risultati in tempo reale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Realizzata dalla direzione centrale dei Servizi elettorali, l’app Eligendo mobile è disponibile sia per sistemi Android (Google play) che per sistemi iOS (App store). Consente attraverso la ricerca testuale o seguendo la navigazione geografica del territorio italiano la consultazione dei dati per singolo Comune. Inoltre, attraverso l’app è possibile avere accesso a tutte le comunicazioni, informazioni e Faq pubblicate nello speciale elezioni sul portale istituzionale del ministero dell’Interno e sulle pagine del Servizio elettorale. Collegandosi alla pagina dedicata del Viminale si potrà scaricare l’app cliccando sui link o inquadrando i codici Qr riportati in calce. (Rin)