Migranti: Meloni su Lucano, grandi media tacciono su solita mangiatoia progressista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'idolo della sinistra immigrazionista Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, è stato condannato in primo grado dai magistrati del tribunale di Locri - insieme ad altre persone - per una serie di reati. Tra questi: associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, peculato e abuso d'ufficio. In buona sostanza i soldi pubblici destinati agli immigrati finivano alle solite cooperative rosse e nelle case pagate dallo Stato per l'accoglienza ci dormivano i vip radical chic e i cantanti quando andavano a fare le passerelle a Riace". Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Insomma - stigmatizza - la solita mangiatoia progressista sulla pelle dei disperati. Ma i grandi media tacciono: non sia mai che finisca la pacchia di chi lucra sugli immigrati, su donne e bambini, e il grande circuito clientelare della sinistra". (Rin)