Germania: Spahn (Cdu), avanti così non si può andare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno può negare che in campagna elettorale l'Unione cristiano democratica (Cdu) abbia commesso degli errori: ora si tratta di preparare il futuro in quanto andare avanti così non è un'opzione. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Cdu e ministro della Salute uscente, Jens Spahn, in un'intervista al settimanale "Welt am Sonntag". Secondo la stampa tedesca, le pressioni sul candidato cancelliere della Cdu Armin Laschet stanno aumentando affinché il leader del partito venga sostituito in caso di fallimento nella formazione di una coalizione di governo con Verdi e Partito liberal democratico (Fdp). Il sostituto più probabile, che dovrebbe essere nominato da un congresso della Cdu, sembrerebbe essere Friedrich Merz. Secondo Spahn, indipendentemente dall'esito dei colloqui con Verdi e Fdp, deve essere chiaro che avanti così non si può andare. "La generazione dopo Angela Merkel deve ora diventare più visibile e assumersi più responsabilità", ha affermato il ministro sostenendo che per il futuro è necessaria una nuova procedura per la nomina del candidato cancelliere e per l'elaborazione del programma elettorale.(Geb)