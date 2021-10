Auto: Aci, presentata la nuova edizione della coppa Milano-Sanremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il grande successo dell'ultima gara disputatasi nel maggio scorso e a 116 anni dalla prima edizione, dal 31 marzo al 2 aprile 2022 torna la leggendaria coppa Milano-Sanremo con la tredicesima rievocazione storica. La "Signora" delle gare è stata presentata oggi nel corso di AutoClassica nell'area incontri Aci storico-AC Milano a Fiera Milano Rho a cui hanno preso parte Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano; Maurizio Cavezzali, presidente comitato organizzatore XIII "Rievocazione Storica Coppa Milano-Sanremo" e Gianpaolo Sacchini, amministratore delegato di Equipe Grand Prix Anche nel 2022 il raduno è fissato all'Autodromo Nazionale Monza il 31 marzo; la partenza è in programma il giorno dopo dalla sede di Automobile Club Milano e, giunti a Sanremo, gli equipaggi raggiungeranno il Principato di Monaco. L'evento da sempre costituisce una grande attrattiva per gli equipaggi italiani e stranieri: anche nella primavera del 2022 si correrà con lo spirito di sempre e con la passione dei "gentlemen drivers" che idearono la competizione nel 1906. Saranno quasi 700 i chilometri da percorrere tra Lombardia, Piemonte e Liguria. (segue) (Com)