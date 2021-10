Auto: Aci, presentata la nuova edizione della coppa Milano-Sanremo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli equipaggi, alla guida di vetture costruite fra il 1906 e il 1990, si cimenteranno in una novantina di prove cronometrate, oltre alle 6 prove di media con rilevamenti intermedi che garantiranno alla XIII rievocazione storica competizione e spettacolarità. La gara toccherà città e paesaggi dal fascino intramontabile con l'attraversamento di numerosi centri abitati, per consentire agli appassionati di ammirare da vicino i "bolidi di ieri" che hanno entusiasmato intere generazioni. "La rievocazione storica della coppa Milano-Sanremo è stata confermata come importante appuntamento all'interno del campionato italianograndi eventi 2022 di Aci Sport che, riservato alle gare di regolarità classica, comprende anche la Coppa d'Oro delle Dolomiti, il Gran Premio Nuvolari, la Targa Florio Classica e la Coppa delle Alpi" ha affermato Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano. "Anche nella prossima edizione i top driver della regolarità potranno confrontarsi in un percorso complesso e soddisfacente dal punto di vista squisitamente sportivo", ha concluso il presidente di AC Milano. Anche quest'anno il numero di equipaggi iscritti non supererà le cento unità. (Com)