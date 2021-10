© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una macchina della polizia locale di Roma Capitale è stata avvolta dalle fiamme in via della Pisana a Roma nei pressi di un distributore di carburante sul Grande raccordo anulare. Secondo quanto apprende Agenzia Nova si tratta di una Jeep ma al momento non si conoscono i dettagli di quanto è accaduto e se ci siano feriti. (Rer)