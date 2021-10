Libia: fumata “grigia” in Marocco durante i negoziati sulle elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 28 settembre, l'Alta commissione elettorale libica ha posto una serie di osservazioni tecniche sulla legge relativa l'elezione del prossimo presidente, duramente contestata dal "Senato" di Tripoli. In particolare, la Commissione ha invitato a correggere e modificare alcuni articoli della bozza di Saleh, tra cui gli articoli 12, 16, 20, 22, 50, relativi alle date per la presentazione della domanda di candidatura, al ritiro della domanda e le condizioni per il ritiro, alle procedure per rifiutare la domanda di candidatura, e al sistema di ricorso. Poco o nulla è emerso invece sulla bozza di legge delle elezioni parlamentari che dovrebbe essere sottoposta lunedì all’attenzione del parlamento di Tobruk. Le due delegazioni (13 deputati e 13 consiglieri) hanno avuto uno scambio di opinioni sulle questioni chiave, come la distribuzione territoriale dei seggi tra Tripolitania, Cirenaica e Fezzan e la presenza o meno di liste di partito. “L’elemento importante è che è passato il concetto che occorre consultarsi”, aggiungono le fonti libiche vicine al dossier. Le consultazioni a porte chiuse tenutesi in Marocco, con il sostegno degli Stati Uniti e della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), si sono concluse ieri sera e sono durate 48 ore circa. (Lit)