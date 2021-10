Pa: Brunetta, dal 15 ottobre in presenza tutti dipendenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 15 ottobre, "grazie all’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, tutti i dipendenti pubblici, attualmente in smart-working, torneranno a lavorare in presenza dotati di green pass, vale a dire o vaccinati o con il tampone. Si apriranno in questa maniera tutti gli uffici, tutti gli sportelli e tutta la Pubblica amministrazione tornerà ad essere al massimo della sua potenzialità per fornire servizi a famiglie e imprese. Le singole amministrazioni organizzeranno le riaperture con il massimo di flessibilità, di buon senso e di attenzione alla salute dei lavoratori, ma anche con il massimo di efficienza". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in una conversazione ai microfoni del Gr1 di Radio Rai. (segue) (Rin)