Pa: Brunetta, dal 15 ottobre in presenza tutti dipendenti pubblici (2)

- "Stiamo definendo le prescrizioni operative, che sono un po’ complesse, assieme al Comitato tecnico-scientifico, il Cts, e aspettiamo il via libera della Conferenza unificata, perché, lo ricordo, metà dei dipendenti pubblici sono delle amministrazioni locali, l’altra metà delle amministrazioni statali. Niente di straordinario. Come i dipendenti pubblici erano stati messi a lavorare a distanza in ragione della pandemia, così adesso sono richiamati a lavorare in presenza come modalità ordinaria, al pari dei loro colleghi della sanità, della scuola, delle forze dell’ordine. Adesso rientreranno anche loro, con il massimo della flessibilità e con il massimo della sicurezza. Ripeto: per il bene di tutti i 60 milioni di italiani, famiglie e imprese", ha concluso Brunetta. (Rin)