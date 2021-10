Roma: Tagliavanti, Camera commercio pronta a supportare organizzazione Giubileo 2025 e Expo 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Generale della Camera di Commercio di Roma ha approvato, ieri, una mozione in cui si garantisce la massima disponibilità dell’Istituzione camerale a partecipare, collaborare e supportare ogni iniziativa che verrà presa per organizzare il Giubileo del 2025 e la candidatura di Roma a Expo 2030. Lo rende noto l'Istituzione in un comunicato. La Camera di commercio di Roma opererà in sintonia con il sistema della libera rappresentanza delle imprese, costituito dalle associazioni imprenditoriali e del mondo del lavoro, rappresentato dalle organizzazioni sindacali. (segue) (Com)