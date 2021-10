Roma: Tagliavanti, Camera commercio pronta a supportare organizzazione Giubileo 2025 e Expo 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Giubileo del 2025 e la candidatura di Roma a ospitare Expo 2030 costituiscono un’opportunità molto importante di rilancio per il nostro tessuto imprenditoriale e, più in generale, per tutto il Paese. L’orientamento congiunto del nostro Consiglio Generale a supportare ogni iniziativa in questa direzione – dichiara in una nota il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti – è un atto simbolico, ma importante che deve indurci, una volta di più, a lavorare tutti insieme concretamente – Governo centrale, Istituzioni territoriali e sistema imprenditoriale – senza badare a interessi di parte per guardare al futuro di Roma e dell’Italia con più fiducia e ottimismo”. (Com)