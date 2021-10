Catalogna: organizzate due marce per ricordare quarto anniversario referendum indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone stanno partecipando oggi due marce organizzate dall'associazione indipendentista Assemblea nazionale catalana (Anc) in occasione del quarto anniversario del referendum di indipendenza del primo ottobre 2017. La prima è stata organizzata a partire da Fraga e la seconda da Sant Julià de Ramis. Le marce sono guidate da striscioni con i messaggi come "Primo ottobre, combattiamo e otteniamo l'indipendenza" e "Paesi catalani liberi e sovrani". La presidente dell'Anc, Elisenda Paluzie ha accolto con favore la partecipazione dei cittadini e ha chiesto "una continua mobilitazione e pressione" per completare il mandato del primo ottobre e ottenere l'indipendenza. (Spm)