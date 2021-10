Pa: Brunetta, da gennaio nuovo lavoro agile, con contratto, tecnologia e organizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo lavoro agile "che ci sarà da gennaio sarà strutturato, sarà contrattualizzato, sarà dotato di strumenti tecnologici affidabili, sarà garantito". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in una conversazione ai microfoni del Gr1 di Radio Rai. "Quello che abbiamo visto non è stato un lavoro agile vero e proprio, ma un modo per non esporre i lavoratori pubblici alla pandemia, facendoli rimanere a casa, con una forma molto volontaristica di lavoro a distanza. È andata bene così, abbiamo salvaguardato dal contagio i 3,2 milioni di lavoratori pubblici; ma spesso è mancata l’efficienza, sono mancati i servizi ai cittadini, sono mancate le tecnologie sicure e dedicate; e tutti noi abbiamo sperimentato risposte in tempi biblici alla richiesta di documenti, licenze e autorizzazioni da parte della Pubblica amministrazione. È andata così perché c’è stata la pandemia. Ma la pandemia sta finendo, si riaprono i ristoranti, gli stadi, i cinema, si è riaperta la scuola, la sanità non ha mai chiuso, così come la sicurezza. Adesso - ha osservato - è il momento di riaprire tutta la burocrazia, fondamentale per la nostra vita. Abbiamo bisogno di tutti i dipendenti pubblici per ricominciare a vivere in maniera normale ed efficiente". (Rin)